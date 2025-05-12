В Техасе ICE более трёх месяцев удерживает украинца с легальным статусом

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) более трёх месяцев удерживает 37-летнего Павла Зинкевича, легально проживающего в Техасе по гуманитарной программе Uniting for Ukraine. У него есть действующий статус I-94, номер соцстраха и подана заявка на временную защиту (TPS).

Зинкевича арестовали 26 января 2025 года во Фриско за мелкое нарушение ПДД и подозрение в вождении в нетрезвом виде. Суд установил залог в $500, который был оплачен, но на следующий день Павла забрали агенты ICE. Его перевели в центр содержания, где он остаётся по сей день.

По словам невесты, Людмилы Абдразаковой, несмотря на законный статус, ICE угрожает депортацией в прифронтовую зону Украины. В заключении Зинкевич испытывает проблемы со здоровьем и жалуется на плохое обращение. Его дело рассматривалось в иммиграционном суде трижды. Судьи сочли, что он не подлежит депортации, но не имеют полномочий освободить его — решение остаётся за Министерством внутренней безопасности, которое молчит.

Следующее слушание назначено на 8 мая 2025 года.

Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США.