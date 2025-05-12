Александр Костенюк, обладатель грин-карты и сторонник Дональда Трампа, был арестован Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) в феврале 2025 года и провёл в заключении более двух месяцев, несмотря на свой легальный статус.

Как пишет Newsweek, Костенюк приехал в США более 30 лет назад как беженец из Украины и с тех пор является постоянным жителем с грин-картой. Вместе со своей партнёршей, гражданкой США Мэри Лойсейт, он живёт под Споканом, штат Вашингтон, где пара изготавливает и продаёт садовые сараи и курятники.

В феврале этого года сотрудники ICE под прикрытием пришли на встречу, якобы чтобы посмотреть образцы продукции, и арестовали Костенюка, сообщает NPR. Арест произошёл на фоне миграционного ужесточения в рамках политики президента Дональда Трампа, по которой даже обладатели виз и грин-карт стали объектами задержаний.

Лойсейт рассказала, что её партнёр всегда поддерживал Трампа, особенно его миграционную политику. «В его гараже всё завешано флагами и постерами Трампа», — сказала она, добавив, что сняла всю символику после ареста.

Тем не менее, у Костенюка были судимости: в 2018 году он признал вину по двум обвинениям в краже (телевизора и инструментов), получил условный срок, 6 дней тюрьмы и 3 года испытательного срока. Его адвокат пояснила, что судимости не были сняты, но отметила, что уголовные и иммиграционные процессы — это разные юридические процедуры.

Партнёрша Костенюка рассказала о серьёзных трудностях в его отсутствие и страхе перед возможной депортацией в охваченную войной Украину, которую его семья покинула десятки лет назад. Костенюк находился в Центре содержания ICE в Такоме (штат Вашингтон) и прошёл через четыре слушания перед освобождением.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о депортации более 100 украинских беженцев из США.

