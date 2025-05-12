Нелегальная косметолог из Украины арестована во Флориде за подпольные инъекции “таинственных” препаратов

Сотрудники специального подразделения Департамента правоохранительных органов Флориды (FDLE) арестовали женщину, являющуюся гражданкой Украины и практикующей нелегальную косметологию прямо у себя в квартире.

Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемая без наличия медицинской лицензии завозила на территорию США неустановленные препараты для косметических процедур и самостоятельно делала своим «пациентам» инъекции филлеров неизвестного происхождения, заказанных по почте.

Совместные действия FDLE, Департамента здравоохранения Флориды (DOH), Службы иммиграционного и таможенного контроля (HSI), а также Таможенной и пограничной службы США позволили раскрыть подпольную деятельность женщины, которая может лишиться не только работы, но и визы — её «фейслифт» теперь обсуждаются на государственном уровне, сообщили в полиции Флориды.

Следствие продолжается. Власти подчеркивают опасность подобных услуг вне лицензированных медицинских учреждений и призывают граждан быть бдительными.