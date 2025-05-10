Калифорния подала в суд на администрацию Дональда Трампа за незаконную блокировку миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на развитие электрозарядной инфраструктуры.

Речь идёт о 5 миллиардах долларов из федеральной программы NEVI, предназначенной для помощи штатам в создании сети зарядных станций для электромобилей. Более 384 миллионов из этой суммы должны были поступить в Калифорнию. Однако в первый же день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал указ, запрещающий федеральным агентствам распределять эти средства. В результате Федеральное управление автомобильных дорог США (FHWA) фактически приостановило финансирование.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это решение очередным «подарком Китаю», подчеркнув, что такие действия тормозят развитие американских технологий, уничтожают тысячи рабочих мест и подрывают климатические цели. По его словам, вместо поддержки электромобильной отрасли Трамп «устраивает шоу с Tesla на лужайке Белого дома», но при этом мешает развитию чистого транспорта. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта добавил, что это решение играет на руку нефтяным корпорациям и грубо нарушает закон, поскольку средства уже были утверждены Конгрессом.

К иску присоединились ещё 16 штатов, включая Вашингтон и Колорадо. Власти штатов утверждают, что действия администрации Трампа не только противоречат Конституции США, но и лишают регионы возможности развивать современную, доступную для всех инфраструктуру. На сегодняшний день в Калифорнии функционируют более 178 000 публичных и частных зарядных портов, а также около 700 000 домашних зарядных устройств. Активно развивается зарядная сеть для грузовиков и автобусов, а также экологичный общественный транспорт. В проекты с нулевыми выбросами уже вложено более миллиарда долларов, на подходе — ещё тысяча школьных электробусов.

Калифорния рассчитывала на устойчивое федеральное финансирование для ускорения перехода на экологичный транспорт, создания рабочих мест и снижения уровня загрязнения воздуха. Сейчас эти планы оказались под угрозой, и власти штата требуют в суде признать действия администрации Трампа незаконными и разблокировать средства.

Ньюсом подчеркнул, что это не борьба с президентом, а защита интересов жителей штата. Он также заявил, что Калифорния продолжит инвестировать в чистую энергетику, общественный транспорт и надёжную электросеть. «Мы не позволим лишить нас будущего — ни федеральным чиновникам, ни нефтяным магнатам», — подытожил губернатор.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship