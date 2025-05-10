В Лос-Анджелесе задержаны трое подозреваемых в убийстве при налёте на дом

Офицеры полиции Лос-Анджелеса (LAPD) совместно с агентами ФБР задержали трёх подозреваемых в связи с жестоким убийством 47-летнего Александра Модебадзе, чьё тело было найдено утром субботы возле начальной школы Woodland Hills.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Управлении по расследованию убийств Оперативного бюро LAPD, в ночь на 26 апреля патрульные из отделения Топанга выехали на вызов по факту обнаружения тела на улице Де Ла Оса. Парамедики констатировали смерть мужчины на месте. У него была обнаружена серьёзная травма головы.

Следствие установило, что трое злоумышленников проникли в дом жертвы, удерживали его, жестоко избили и скрылись с личным имуществом. Благодаря оперативным действиям полицейского подразделения Службы маршалов США и ФБР, все трое подозреваемых были задержаны в течение нескольких часов.

Первый подозреваемый был арестован в районе пересечения бульваров Сепульведа и Бербэнк. Второй и третий — в городе Глендейл, штат Калифорния.

Задержанные:

– Паата Кочиашвили, 38 лет, обвиняется по статье 187(a) УК Калифорнии (убийство), залог — 2 000 000 долларов.

– Заза Отарашвили, 46 лет, обвиняется по той же статье, залог — 2 000 000 долларов.

– Бесики Хуцишвили, 52 года, аналогичное обвинение, залог — 2 000 000 долларов.

Сообщается, что задержанные являются нелегальными иммигрантами из Грузии.

Полиция призывает всех, кто располагает дополнительной информацией по этому делу, связаться с Отделом расследования убийств Оперативного бюро долины LAPD по телефону (818) 374-9550 или анонимно через L.A. Regional Crime Stoppers по номеру 1-800-222-TIPS (800-222-8477) или на сайте www.lacrimestoppers.org.