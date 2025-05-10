США призывают к немедленному 30-дневному перемирию между Россией и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной продолжаются, и Соединённые Штаты Америки выступают с призывом к безусловному прекращению огня сроком на 30 дней. По словам представителей США, это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира, а также позволило бы сохранить жизни тысяч молодых солдат, которые погибают каждую неделю.

«Надеюсь, что перемирие будет соблюдено, и обе стороны будут привлечены к ответственности за уважение к святости этих прямых переговоров», — говорится в заявлении. В случае нарушения условий перемирия США и их партнёры пообещали ввести дополнительные санкции.

Американская сторона подчеркнула, что стремится к миру вместе с европейскими союзниками. «Я, как президент, останусь преданным делу установления мира между Россией и Украиной. Это должно быть не временное прекращение огня, а шаг к полноценному мирному соглашению», — заявлено в обращении Трампа к РФ.

В завершение отмечено, что всё может быть достигнуто очень быстро, и США готовы подключиться в любой момент, если потребуется их участие.