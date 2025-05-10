Посольство США в Киеве получило информацию о возможной значительной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в ближайшие несколько дней.

Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Рекомендуемые действия: заранее определить укрытия, установить надежное приложение для оповещений, такое как Air Raid Siren или Alarm Map, немедленно укрываться при тревоге, следить за местными СМИ, иметь запас воды, еды и лекарств, следовать указаниям украинских властей и экстренных служб, ознакомиться с возможностями и ограничениями Госдепартамента США в кризисных ситуациях.