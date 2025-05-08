Байден назвал попытки Трампа принудить Украину к уступкам «современной политикой умиротворения»

Бывший президент США Джо Байден в эксклюзивном интервью BBC обвинил администрацию Дональда Трампа в попытке навязать Украине территориальные уступки России, назвав такую позицию «современной версией умиротворения» — отсылкой к провальной политике уступок диктатору в преддверии Второй мировой войны.

Байден заявил, что уступки Владимиру Путину не приведут к миру: «Он считает, что Украина — часть России. И кто думает, что он остановится, если ему отдадут немного земли — просто наивен». По его мнению, такая политика лишь поощрит дальнейшую агрессию Москвы.

Интервью было приурочено к 80-летию Победы в Европе, и Байден выразил обеспокоенность, что отношения США с Европой могут разрушиться под управлением Трампа. «Это изменит ход современной истории», — предупредил он. Также он раскритиковал идеи Трампа о возвращении Панамского канала, покупке Гренландии и превращении Канады в 51-й штат: «Что происходит? Какой президент вообще так говорит? Это не Америка».

Байден отметил, что его администрация предоставила Украине всё необходимое для обороны, и была готова усилить поддержку в случае новой фазы наступления со стороны России. Он также отреагировал на публичные выпады Трампа и его команды против президента Украины Владимира Зеленского, назвав их поведение «недостойным Америки».

Администрация Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, настаивает на необходимости мирного соглашения, которое «заморозит» линию фронта и закрепит часть оккупированных территорий за Россией. Байден назвал это «умиротворением диктатора» и выразил опасения, что такая позиция может привести к распаду единства в НАТО.

Реакция со стороны команды Трампа последовала незамедлительно. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чонг обвинил Байдена в потере ясности мышления и назвал интервью «позором»: «Это выглядит как насилие над пожилым человеком».

Отвечая на вопрос, почему он вышел из президентской гонки всего за несколько месяцев до выборов, Байден сказал: «Я думаю, мы ушли в нужное время. Это было тяжёлое, но правильное решение».