Пентагон начал вывод трансгендерных военнослужащих из армии США

В четверг Министерство обороны США издало новую директиву, согласно которой до 1 000 военнослужащих, открыто идентифицирующих себя как трансгендеры, будут немедленно выведены из вооружённых сил. Остальным предоставлено 30 дней для добровольного самоопределения.

Одновременно Верховный суд США временно разрешил вступление в силу запрета на службу трансгендеров в армии, предложенного бывшим президентом Дональдом Трампом.

Министр обороны опубликовал резкое заявление в соцсетях, в котором говорится:

«Мы уходим от идеологии „WOKE“ и слабости. Никаких местоимений, никаких навязчивых идей о климате, никаких чрезвычайных мандатов на вакцины, никаких мужчин в платьях. С этим покончено. Больше никаких трансгендеров в Минобороны».

