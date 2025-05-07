Отдел по делам пропавших без вести Шерифского департамента округа Лос-Анджелес обращается к общественности за помощью в поисках Леонида Олеговича Сендеровича.

30-летний мужчина был в последний раз замечен в четверг, 3 апреля 2025 года, около 19:00 по адресу: 7000 блок Санта-Моника-бульвара, в городе Уэст-Холливуд.

Леонид — европеоид, рост 180 см, вес около 104 кг, с короткими каштановыми волосами, зелёными глазами и полной бородой. Особые приметы: татуировка льва на правом плече, надпись «EST-1994» на левом предплечье и роза на левом трицепсе. На нём была надета чёрно-белая спортивная форма, зелёная рубашка на пуговицах и тёмно-синий джинсовый жилет без рукавов.

По предварительной информации, Сендерович мог направиться в парк Макартура по адресу: 2230 Вест 6-я улица, Лос-Анджелес. Его семья обеспокоена его состоянием и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, откликнуться.

Любую информацию можно сообщить в Отдел по делам пропавших без вести Шерифского департамента по телефону: 323-890-5500.