Зеленский назвал “несерьёзным” предложение Путина о трёхдневном перемирии и предостерёг мировых лидеров от поездки в Москву 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение российского лидера Владимира Путина о временном перемирии с 8 по 11 мая, назвав его “несерьёзным” и политически мотивированным шагом накануне празднования 9 мая в Москве.

Выступая перед журналистами, Зеленский заявил, что Украина не воспринимает эту инициативу как достаточную для продвижения к окончанию войны. Вместо этого он сообщил о готовности Киева принять 30-дневное прекращение огня по предложению США, считая такую инициативу более конструктивной.

«Это просто выглядит не очень серьёзно, — отметил Зеленский. — Создаётся впечатление, что эта идея — не более чем попытка обеспечить Путину мягкий выход из изоляции и создать комфортные условия для его гостей на параде 9 мая. Помогать Путину в этом никто не будет».

Глава украинского государства также сообщил, что официально донёс позицию Киева до международных партнёров. Отвечая на вопрос о потенциальных визитах иностранных лидеров в Москву, он подчеркнул, что Украина не несёт ответственности за происходящее на территории РФ и не может гарантировать безопасность гостей Кремля.

«Наша позиция очень проста: мы не рекомендуем посещать Россию на 9 мая с точки зрения безопасности. Мы не знаем, какие провокации может устроить сама Россия, а затем обвинить в этом нас. Мы об этом прямо сообщили нашим партнёрам», — добавил Зеленский.

Ранее Кремль объявил о введении гуманитарного перемирия в честь 80-летия Победы. Согласно заявлению, размещённому на официальном сайте Кремля, боевые действия должны быть приостановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Российская сторона рассчитывает на ответную реакцию Украины и заявляет о своей готовности к переговорам без предварительных условий.