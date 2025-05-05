В Монако задержан сын экс-президента «Мотор Сичи» за хищение активов предприятия — СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, а также правоохранительными органами Франции и Монако, разоблачили масштабную схему хищения активов АО «Мотор Сич». В результате международной спецоперации в Монако задержан сын бывшего президента компании, который вместе с отцом подозревается в незаконном присвоении контрольного пакета акций предприятия.

По данным следствия, до начала полномасштабной войны подозреваемый помог своему отцу завладеть акциями компании, которые позже были проданы третьим лицам за 650 миллионов долларов США. Для реализации схемы руководство «Мотор Сичи» инициировало фиктивную инвентаризацию активов, искусственно занизив стоимость ценных бумаг, после чего 65% акций были приобретены по заниженной цене. Большая часть из них затем была переведена на шесть офшорных компаний, подконтрольных сыну.

Хищенные активы были легализованы через их продажу зарубежным структурам, а полученные средства направлены на покупку элитной недвижимости в странах ЕС.

СБУ сообщает, что в рамках международного расследования были проведены обыски на вилле в Монако, где проживал задержанный, а также по адресам связанных с ним лиц в Запорожье.

Злоумышленнику предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путём, в особо крупных размерах, совершённая организованной группой). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Экс-президент «Мотор Сичи», который уже находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ, получил новое подозрение — его действия дополнительно квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины.