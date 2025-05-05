США могут выйти из мирных переговоров между Украиной и Россией — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут прекратить участие в мирных переговорах между Украиной и Россией, если стороны не продемонстрируют прогресс в направлении завершения военного конфликта, который длится уже третий год. Об этом глава государства сообщил в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

По словам Трампа, между двумя странами сохраняется глубокая вражда, которая осложняет дипломатическое урегулирование. В беседе с ведущей Кристен Уэлкер он подчеркнул, что США не будут бесконечно выполнять роль посредника.

“Может быть, это невозможно, — признал президент. — Мы говорим о колоссальной ненависти между этими двумя людьми (Путином и Зеленским — SlavicSac), между солдатами, между генералами. Они яростно сражаются уже три года. Но я считаю, что у нас есть очень хороший шанс на успех”.

На вопрос, как долго Вашингтон намерен оставаться вовлечённым в переговорный процесс, Трамп ответил:

“Настанет момент, когда я просто скажу: Хорошо, продолжайте, продолжайте быть глупыми”.

При этом американский лидер отметил, что, несмотря на сложную обстановку, он сохраняет надежду на достижение мира. Он также высказал сомнения относительно готовности России пойти на компромисс.

“У меня нет ни малейшего представления, согласится ли Путин на мирное соглашение, — сказал Трамп, — но я могу сказать одно: его амбиции были в значительной степени остановлены, когда он увидел, что я теперь веду процесс”.

По его словам, Россия стремится не просто удержать захваченные территории, а завладеть всей Украиной.

“Если бы не я, они бы уже пошли дальше”, — заявил президент, не вдаваясь в детали и не упоминая о продолжающихся, хоть и ограниченных, наступательных действиях российских войск.

Заявления Трампа прозвучали на фоне предупреждения Зеленского об опасности визитов иностранных лидеров в Россию во время празднования Дня победы 9 мая.

