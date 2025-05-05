Офис шерифа Сан-Франциско отреагировал на предложение Трампа открыть знаменитую тюрьму, расположенную на острове Алькатрас.

“Заместители шерифа будут доставлять заключённых в кандалах на пароме через прекрасную бухту Сан-Франциско. Во время пребывания на острове преступникам предложат образцы нашего знаменитого хлеба на закваске и воду из городского водопровода — как только мы проложим водопровод на остров (см. городские нормативы по срокам выдачи разрешений).

В своём сообщении сотрудники полиции ссылаются на шуточный пост шерифа Пола Миямото, размещённый в Facebook, в котором говорилось об отсутствии интернета в тюрьме.

Подробности наших планов по повторному заселению Алкатраса смотрите в нашей публикации в социальных сетях от 1 апреля 2025 года”, – говорится в сообщении шерифа.