В США готовятся отметить 80-летие победы во Второй Мировой войне. Сообщается, что в некоторых городах готовятся шествия Бессмертного полка. Ранее Трамп предложил переименовать 8 мая и 11 ноября в Дни Победы США в мировых войнах.



В преддверии 80-летия Победы во Второй мировой войне жители США готовятся отдать дань памяти тем, кто сражался за свободу и мир.

Западные страны официально отмечают День победы, или как его здесь называют — V-Day, в Европе 8 мая, т.к. в этот день Германия безоговорочно капитулировала перед союзниками, включая США.

Чествование Дня победы у выходцев с постсоветского пространства происходит 9 мая. По данным официального сайта движения «Бессмертный полк», в 2025 году памятные мероприятия могут пройти в различных форматах в штатах Аляска, Аризона, Вашингтон, Массачусетс, Округ Колумбия, Нью-Йорк, Калифорния, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина и Иллинойс.

В соцсетях появились флаеры о планируемом шествии «Бессмертного полка» в столице США — Вашингтоне. Согласно опубликованной информации, 3 мая местные россияне намерены провести акцию в 15:30 по местному времени в Лафайет-сквере, рядом с Белым домом.

В размещённой на Facebook листовке говорится, что участники с портретами погибших родственников пройдут по Пенсильвания-авеню к мемориалу Второй мировой войны. На месте планируется небольшой концерт.

По сведениям источников, знакомых с подготовкой, организаторы уже получили официальное разрешение на проведение шествия от местных властей. Однако «Славянскому Сакраменто» не удалось подтвердить эту информацию у официальных источников.

В этом году организованного шествия Бессмертного полка в Нью-Йорке не будет, вместе этого соцсетях будет транслироваться видеоряд всех ветеранов, потомки которых принимали участие в шествии в Нью-Йорке с 2015 по 2023 г. “Отряды полка” будут идти в алфавитном порядке 8 и 9 мая в Instagram/Facebook.

Участие в онлайн-формате движения «Бессмертный полк» позволяет избежать возможных конфликтов, особенно в контексте продолжающейся войны в Украине. Организаторы акции, согласно информации на сайте moypolk.ru, опасаются, что открытые шествия могут быть использованы для провокаций как со стороны сторонников, так и противников современного российского правительства. Не исключены попытки политизации памятного события — вплоть до появления флагов современной России или неуместных призывов. Это особенно чувствительно для украинской диаспоры в США, которая активно поддерживает суверенитет своей страны и воспринимает любые попытки сопоставить Вторую мировую войну с текущим конфликтом как болезненные и неприемлемые.

Как рассказали корреспонденту “Slavic Sacramento” активисты из разных городов США, задействованные в организации мероприятий ко Дню победы, надеются, что эти события останутся культурными и мемориальными, не приобретая политический подтекст, потому что их цель — не обсуждать современную геополитику, а “почтить подвиг поколений, переживших ужасы войны и победивших фашизм”.

Одним из мест празднования Дня победы станет Западный Голливуд, где 4 мая в 12:00 при поддержке Русскоязычного Консультативного совета, состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию окончания войны в Европе и направленное на сохранение исторической памяти и уважения к жертвам войны. Русскоязычный Консультативный совет чествует роль бабушек, дедушек и прабабушек в войне независимо от их военного или гражданского звания или от того, выжили ли они. Это событие не связано с организаторами Бессмертного полка. Жители и гости Западного Голливуда послушают песни послевоенной эпохи, для них проведут мастер-класс по фокстроту.

В Иллинойсе, в округе Лейк неподалёку от Чикаго, 3 мая состоится концерт с участием артистов из русской, монгольской и других общин. Особое место в программе отведено «стене памяти», для которой жители принесут портреты своих родственников-участников войны. Завершится праздник угощением и дружеским общением в интернациональной атмосфере. Организаторы подчёркивают, что участие в подобных мероприятиях, как правило, бесплатное, но количество мест может быть ограничено, и рекомендуется заранее уточнять условия посещения.

Ключевой идеей акции «Бессмертный полк», по словам организаторов, остаётся сохранение личной и семейной памяти. Главная цель — не позволить исчезнуть голосам победителей с уходом последних ветеранов. Это живой мост между поколениями, который должен продолжать существовать в условиях новых реалий.

Посольство России в США не публикует информацию о своих планах по празднованию Дня победы. Страница на официальном сайте дипмиссии РФ под названием «80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» пока остаётся пустой. Возможно, она будет наполнена какой-либо информацией после празднования Дня труда, когда дипломаты вернуться на работу после первомайских праздников. А вот Генеральное консульство России в Хьюстоне призвало участвовать в Бессмернoм полку онлайн, разместив на своей странице в Facebook на изображении военного времени следующее слова «Они должны идти победным строем в любые времена…». На фоне архивной фотографии использованы узнаваемые символы: Георгиевская лента, силуэт Родины-матери, журавли и эмблема «80 лет Победы». Однако дипломаты не уточняют, каким образом можно присоединиться к акции онлайн — ссылка отсутствует, возможно, информация появится позже.

Днем ранее Дональд Трамп выступил с инициативой официально переименовать 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне. По его словам, Соединённые Штаты сыграли решающую роль в обеих войнах и заслуживают того, чтобы отмечать эти достижения на национальном уровне.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship