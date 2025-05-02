Трамп на Национальном дне молитвы: “Америка должна быть нацией под Богом”

2 мая в Белом доме состоялась церемония в честь Национального дня молитвы. В мероприятии принял участие президент Дональд Трамп, который выступил с программной речью о роли религии в американской политике и общественной жизни. По итогам события глава государства подписал указ о создании Комиссии по религиозной свободе при Белом доме.

Среди участников были известные религиозные и политические фигуры: спикер Палаты представителей Майк Джонсон, телеведущий доктор Фил, пастор Пола Уайт-Кейн, а также представители сената, конгресса и религиозных организаций. Присутствовали, в частности, сенаторы Марко Рубио и Келли Лоеффлер, бывшая конгрессвумен Талси Габбард, экс-директор нацразведки Джон Рэтклифф и активистка Альвида Кинг.

Выступая перед собравшимися, Трамп заявил, что его администрация “возвращает религию в страну — быстро и решительно”. По его словам, духовные ценности должны вновь занять центральное место в американской культуре. Президент подчеркнул: “Для того чтобы Америка была великой, она должна оставаться нацией под Богом”, добавив, что “радикальные левые” якобы стремятся убрать упоминания о Боге из общественной сферы.

Отдельное внимание президент уделил поддержке религиозных лидеров, отметив, что они играют важную роль в жизни страны. “Ни один президент раньше не позволял религиозным лидерам работать прямо из Белого дома. Но вы находитесь там, где и должны быть — вы представляете народ”, — сказал Трамп.

Экономика, налоги и вера

Президент также озвучил инициативы в области налоговой реформы, назвав её “самой масштабной в истории США”. Среди предложений — отмена налогов на чаевые, сверхурочные выплаты и пенсионные социальные пособия, а также 100-процентный вычет бизнес-расходов. Трамп утверждает, что без принятия этих мер налоги “могут вырасти на 68%”, что, по его мнению, поставит под угрозу даже возможность американцев посещать церковь: “Это уже вопрос веры — люди будут просто выживать”.

Он также пообещал сохранить программу Medicaid, которая обеспечивает медицинскую помощь малообеспеченным американцам: “Мы не позволим демократам разрушить её”.

В завершение своей речи Трамп выразил благодарность религиозным и политическим лидерам, участвовавшим в церемонии, и вновь подчеркнул, что его администрация стремится сделать Америку “снова богатой, здоровой и, да — религиозной”.