Предпочтительный подход Дональда Трампа к работе с большинством стран мира — “принудительная дипломатия”: он угрожает последствиями, если другие не выполнят его требования. Однако Мексика стала исключением из этого правила, поскольку ее президент Клаудия Шейнбаум использовала то, что она называет «хладнокровием», и продолжала взаимодействовать с Трампом и его администрацией на разных уровнях переговоров.

Стиль дипломатии Шейнбаум, «третий путь», который не является ни конфронтацией, ни капитуляцией, принес ей некоторые задержки и изменения в тарифах, введенных США, и даже похвалу от Трампа, который часто готов оскорбить других мировых лидеров и назвал ее “чудесной женщиной”. В редкой публичной демонстрации похвалы американский президент, который в остальном известен своим резким и напористым дипломатическим подходом, описал Шейнбаум как “фантастического человека”. Это отразило укрепление практических связей между двумя странами, несмотря на резкие идеологические различия. Примечательно, что Шейнбаум связана с MORENA, левой политической партией Мексики.

На еженедельном брифинге ACOM 25 апреля группа экспертов обсудила, почему и как президент Мексики поддерживал открытость с Трампом и что поставлено на карту для обеих стран.нВыступающие согласились, что президент Шейнбаум последовательно избегает немедленных и агрессивных ответов на новые тарифные объявления США, вместо этого выбирая спокойную и прагматичную стратегию переговоров, которая эффективно устраняла потенциальные конфликты.

Например, 3 февраля — за день до того, как США должны были ввести 25% пошлину на мексиканские товары — Шейнбаум объявила в своих социальных сетях о плане по укреплению безопасности вдоль северной границы Мексики. Она пообещала направить 10 000 солдат Национальной гвардии для пресечения нелегальной иммиграции и торговли фентанилом, проактивно выполняя некоторые из ключевых требований Трампа. В ответ США согласились отложить введение пошлин и возобновили переговоры на высоком уровне с мексиканскими официальными лицами.

“Президент Шейнбаум отреагировала на требования США спокойным прагматизмом и терпением, а не эмоциональными реакциями. Признавая, что две страны являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга, она стратегически усилила эту экономическую взаимозависимость в политическом плане,” – заявил Ларри Рубин, президент Американского общества Мексики.

Другие участники также отметили, что дипломатическая стратегия Шейнбаум оказала решающую поддержку ее текущей программе внутренних реформ. В настоящее время президент Мексики Шейнбаум, которая, согласно недавним опросам, пользуется ошеломляющим рейтингом одобрения в 88% у себя на родине, возглавляет масштабные реформы в стране. Ее долгосрочный план экономического развития “План Мексика” сосредоточен на укреплении внутренней промышленности и цепочек поставок для стимулирования внутреннего рынка и повышения потребления. Она также работает над смягчением регулирования корпоративных инвестиций и усилением стимулов для инвестиций частного сектора в целях стимулирования экономического роста.

Альберто Диас-Кайерос, профессор Института международных исследований Фримена Спольи Стэнфордского университета и бывший директор его программы по латиноамериканским исследованиям, сослался на исследование политэконома Альберта Хиршмана 1945 года о том, как страны могут использовать свою экономическую мощь для получения рычагов влияния в международной политике. Он утверждал, что президент Трамп использует тарифы как инструмент для создания альянсов и расширения влияния на соседние страны. Он добавил: “Трамп все больше осознает, что на фоне неопределенных отношений с Китаем американский капитал течет в Мексику”.

В 2023 году Мексика превзошла Китай как крупнейший торговый партнер США, а двусторонняя торговля между двумя странами достигла 840 миллиардов долларов в 2024 году по сравнению с 582 миллиардами долларов с Китаем. Тем не менее, спустя 100 дней своего второго срока Трамп сталкивается со значительным внутренним отпором и рекордно низкими рейтингами одобрения, поскольку он пытается проводить различные политические изменения у себя дома.

“Для Мексики эти дипломатические усилия касаются экономической стабильности, иммиграционной политики и национальной гордости. Для США это поддержание прочных региональных альянсов без ненужных трений. Обе стороны выстраивают прагматичные и стратегические отношения, которые приносят им взаимную пользу,” – отметил Луис Альварадо, политический аналитик из Лос-Анджелеса.

Эксперты прогнозируют, что со стабилизацией отношений между США и Мексикой условия для инвестиций улучшатся, особенно вдоль приграничного региона и для компаний, работающих в Мексике.

“После подписания НАФТА в 1994 году произошел массовый приток инвестиций США в Мексику. Сегодня Мексика выходит за рамки экономики maquiladora (только сборка) и становится конкурентоспособной в таких передовых отраслях, как аэрокосмическая промышленность, высокотехнологичное производство и медицинское оборудование,” – сказал Альберто Диас-Кайерос.

“Мексиканский средний возраст примерно на 20 лет моложе, чем в США. Эта молодая рабочая сила является важным активом как для производственной, так и для сервисной отраслей, укрепляя перспективы для дальнейшего практического сотрудничества между двумя странами,” – подчеркнул Рубин ключевое демографическое преимущество Мексики.

Дэвид Айон, старший научный сотрудник Центра Леви при Университете Лойола Мэримаунт, предположил, что дипломатическая модель Мексики может быть применена и в других местах. Он вспомнил, как во время президентской кампании в США в 2015 году тогдашний президент Энрике Пенья Ньето пригласил Трампа в Мексику, несмотря на резкую критику Трампом НАФТА, таким образом применив косвенную стратегию для управления отношениями.

“Хотя между двумя странами сохраняются некоторые споры, например, по поводу тарифов на томаты, мексиканское правительство придерживается примирительного подхода. Вместо того чтобы нагнетать напряженность, Мексика старается успокоить Трампа, разрешив США использовать беспилотники для наблюдения за границей и продолжая усилия по дипломатической деэскалации,” — сказал он.

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.