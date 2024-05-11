Потасовки между “Бессмертным полком” и украинской диаспорой в Нью-Йорке

4 мая представители местной российской диаспоры в Нью-Йорке провели шествие “День памяти Второй мировой войны”, которое ранее называлась “Бессмертный полк”. Шествие в память о фронтовиках организовала «Русская молодежь Америки».

Несколько десятков россиян таким образом решили почтить память ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. С фотографиями своих родственников они прошли по Бруклинскому мосту, возложили цветы у памятника воинам, погибшим во Второй мировой войне, и почтили их память минутой м молчания.

Памятная акция сопровождалась советскими песнями, которые исполнялись участниками шествия.

Впервые “Бессмертный полк” провели в России 9 мая 2012 года. С тех пор акция неоднократно подвергалась критике. В то же время ее поддерживали и даже принимали участие лидеры иностранных государств.

Для одних это шествие – дань уважения и памяти погибшим, а для других – “перебор со смертями, собранными в одном месте”. В частности, сообщается о потасовках между участниками шествия и членами украинской диаспоры.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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