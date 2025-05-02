Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Лос-Анджелесе задержали 42-летнего гражданина Армении Арутюна Аветисо Торосяна.

По данным властей, Торосян ранее был осуждён в штате Кентукки по обвинениям, связанным с участием в преступной организации согласно федеральному закону RICO (о влиянии рэкетиров и коррумпированных организациях). Также он имеет две судимости, связанные с хранением огнестрельного оружия в Лос-Анджелесе.

ICE не уточняет, будет ли он депортирован, однако подчеркивает, что арест стал частью усилий по обеспечению общественной безопасности и борьбе с организованной преступностью.