Дональд Трамп предложил переименовать 8 мая и 11 ноября в Дни Победы США в мировых войнах

Дональд Трамп выступил с инициативой официально переименовать 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне. По его словам, Соединённые Штаты сыграли решающую роль в обеих войнах и заслуживают того, чтобы отмечать эти достижения на национальном уровне.

«Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, чтобы добиться победы во Второй мировой войне», — заявил Трамп. — «Мы победили в обеих войнах. Никто даже близко не мог сравниться с нами по силе, отваге и военному гению. Но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!»

Трамп пообещал вернуть традицию чествования военных побед и напомнил о необходимости гордиться историей страны.

Инициатива уже вызвала активное обсуждение в соцсетях и среди политиков. Официальных комментариев со стороны администрации других стран коалиции пока не поступало.