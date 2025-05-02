1 мая губернатор Гэвин Ньюсом объявил со ссылкой на новые данные Департамента финансов Калифорнии, что в 2024 году население штата выросло на 108 000 человек и достигло 39 529 000 человек по состоянию на 1 января 2025 года.

Губернатор Гэвин Ньюсом, комментируя обновлённые показатели, отметил, что штат продолжает привлекать людей со всех уголков страны и мира, поскольку Калифорния остаётся территорией, где ценятся права и достоинство личности. «От Внутренней Империи до залива Сан-Франциско — наши регионы растут, развиваются и укрепляют будущее всей Калифорнии», — заявил он.

Рост численности населения фиксируется второй год подряд. Среди факторов демографического роста указываются увеличение числа учащихся младших классов на почти 14 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом; естественный прирост (разница между числом рождений и смертей), который составил почти 115 тысяч человек; более точные оценки числа легальных иммигрантов, прибывших в Калифорнию с 2021 по 2024 годы: их оказалось на 277 тысяч больше, чем ранее предполагалось.

География роста: города и округа

Из 58 округов Калифорнии прирост населения зафиксирован в 35. Наибольший вклад в рост внесли Центральная Долина, Внутренняя Империя (регион рядом с прибрежной Южной Калифорнией, сосредоточенный вокруг городов Сан-Бернардино и Риверсайд и граничащий с округами Лос-Анджелес и Ориндж на западе и с округом Сан-Диего на юге) и прибрежные регионы. Особенно заметен прирост в округе Лос-Анджелес, где количество жителей увеличилось на 28 тысяч человек.

Среди округов с наивысшими темпами прироста — Лассен (+2,88%), Гленн (+1,35%), Фресно (+0,87%), Саттер (+0,83%) и Империал (+0,81%). На противоположной стороне — Моно, где зафиксировано сокращение населения на 1,58%.

Десять крупнейших округов, включая Лос-Анджелес, Сан-Диего, Оранж и Сакраменто, продолжают оставаться центрами притяжения, на которые приходится 72% всего населения штата.

Развенчание мифов

Несмотря на устойчивые стереотипы о массовом исходе из Калифорнии, статистика указывает на обратное. За всю 174-летнюю историю штата существенное сокращение населения было зафиксировано лишь в период пандемии COVID-19, когда штат потерял около 1% населения — что является временным исключением на фоне общей положительной тенденции. Более того, в этот период 10 других штатов понесли более серьёзные потери.

Ранее сообщалось, что Калифорния официально обогнала Японию и стала четвёртой крупнейшей экономикой мира.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship