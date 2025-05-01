Такер Карлсон заявил о возможном участии Украины во втором покушении на Дональда Трампа

Бывший телеведущий Fox News и консервативный комментатор Такер Карлсон заявил, что Украина может быть причастна ко второму покушению на президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью Мегин Келли на её шоу The Megyn Kelly Show.

Карлсон утверждает, что задержанный у гольф-клуба Трампа во Флориде мужчина — Райан Уэсли Раут — является активистом, поддерживающим Украину, и ранее был судим. При нём был найден винтовочный прицел, а сам он, по информации следствия, якобы планировал совершить покушение на Трампа.

По словам Карлсона, в распоряжении следователей оказались зашифрованные сообщения и тревожные запросы на поставку оружия. В судебных документах указывается, что Раут ранее пытался вступить в ряды украинских вооружённых сил и выражал поддержку батальону «Азов».

Карлсон заявил, что действия подозреваемого могут быть связаны с украинским правительством под руководством Владимира Зеленского, намекая на более глубокую политическую подоплёку инцидента.