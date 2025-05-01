С 26 по 27 апреля в Морристауне, штат Нью-Джерси, состоялся World Grappling & BJJ Championship, организованный крупнейшей американской ассоциацией NAGA (North American Grappling Association), собравший спортсменов из десятков стран. Чемпионат стал одним из самых масштабных событий в мире единоборств – грэпплинга и бразильского джиу-джитсу.

Обе дисциплины, в которых проходили соревнования — грэпплинг (борьба без кимоно, No-Gi) и бразильское джиу-джитсу (в кимоно, Gi), основаны на борьбе в партере и сосредоточены на болевых и удушающих приёмах, а также на позиционном контроле.

Главной звездой турнира стал россиянин Фёдор Николов, представляющий Санкт-Петербург и команду 10th Planet Saint-Petersburg. В дивизионе MEN NO-GI / EXPERT / 180–189.9 (Light Heavyweight) / Adult он уверенно прошёл все этапы соревнований и занял первое место, став чемпионом мира.

Серебро и бронзу взяли американцы Дэвид Райс (Renzo Gracie NY) и Грант Хоппел (Core BJJ / Alliance Mario Reis).

Николов — профессиональный спортсмен, обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу, проживает в Калифорнии с 2022 года. Его победа была встречена аплодисментами и признанием со стороны тренеров и коллег.

Турнир NAGA World 2025 прошёл с рядом нововведений, среди которых – денежные призы. Для этого спортсмен должен участвовать как в своей весовой категории, так и в абсолютном дивизионе. Для присуждения призовых денег в абсолютном дивизионе должно быть не менее 4 участников. Победители абсолютных дивизионов получили денежные призы: $1 000 для мужчин и $250 для женщин.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship