К первым 100 дням второго срока Трампа USCIS отчиталась о своей работе

29 апреля, когда второе президентство Дональда Трампа преодолело отметку в 100 дней, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила, что “восстановила надежные возможности проверки и проверки; вновь подчеркнула важность обнаружения и сдерживания мошенничества; сократила использование иммиграционной системы с помощью программ гуманитарного и временного защищенного статуса; в партнерстве с другими агентствами помогла сократить количество встреч на нашей южной границе и повысить безопасность дома; и внедрила политику здравого смысла и оперативные решения, чтобы помочь защитить американцев”.

Согласно заявлению USCIS, одной из ключевых инициатив стало внедрение требования о регистрации иностранцев (Alien Registration Requirement, ARR), которая помогает отслеживать присутствие иностранцев в США, проверять их судимости и поддерживать осведомленность об их деятельности. APR также помогает определить иностранцам, необходимо ли подать форму G-325R. К 29 апреля почти 47 тысяч человек воспользовались этим сервисом.

Кроме этого USCIS привлекла около 450 волонтеров, которые помогают 85 учреждений по всей стране; участвует в межведомственном партнерстве в области обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства и содействовала проведению 369 арестов в полевых отделениях USCIS с 20 января, сообщает Служба.

USCIS прекратила, как она это называет, “широкое злоупотребление гуманитарным правом на условно-досрочное прохождение границы” (в народе известного как “пароль”) путем прекращения программы для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев и обеспечение рассмотрения запросов на пароль индивидуально. В связи с чем около 531 000 иностранцев были уведомлены о прекращении их пароля и разрешения на работу, им было рекомендовано использовать приложение CBP Home для сообщения о своем выезде из Соединенных Штатов.

Служба заверила, что продолжает расширять инструменты фильтрации и оценки рисков, чтобы своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и предотвращать попадание опасных лиц в страну. Усилены меры по обучению персонала, расширены полномочия в сфере противодействия обману при получении миграционных преимуществ.

USCIS “вернулась к своей исторической политике признания только двух полов, мужского и женского” , выпустила новые рекомендации по вакцинации от COVID, отменив все требования к иностранцам и “прекратила координацию церемоний натурализации с городами-убежищами, которые ограничивают возможности правоохранительных органов сотрудничать с DHS в целях обеспечения соблюдения иммиграционных законов”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship