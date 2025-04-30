Президент Дональд Трамп в прайм-тайм-интервью телеканалу ABC подвел итоги первых 100 дней своего нового срока, заявив о масштабных политических и экономических достижениях. Он подчеркнул, что страна восстанавливается после кризиса, вызванного политикой предыдущей администрации, и возвращается к курсу “Америка прежде всего”. Президент рассказал о закрытии границы, росте рабочих мест, снижении инфляции и дерегуляции, а также резко раскритиковал мейнстримные СМИ и лично бывшего президента Джо Байдена.

Трамп назвал укрепление южной границы ключевым достижением: “Граница — это самое значимое. Страна катилась под откос… Теперь она полностью закрыта. Никто не верил, что это возможно — но это случилось, и быстро”. Он отметил, что за последние годы в страну нелегально проникли миллионы людей, среди которых множество преступников, и подтвердил, что его администрация активно занимается их депортацией.

Президент резко высказался в адрес Джо Байдена, обвинив его в “вопиющей некомпетентности” и раскритиковал СМИ за сокрытие проблем: “У нас был президент, который не мог подняться по лестнице, пройти по сцене… Он был вопиюще некомпетентен. Вы это знали, я это знал — все знали. Но вы не писали об этом, потому что вы фейковые новости. Кстати, ABC — один из худших”. Он добавил, что страна “страдала при Байдене, а теперь возвращается — и никто не может в это поверить”.

С начала своего срока президент Трамп добился создания 345 000 новых рабочих мест, из которых 188 000 (54%) пришлись на частный сектор и смежные с государством отрасли. Это резкий контраст с ситуацией при Байдене, когда три четверти новых рабочих мест создавались в госструктурах. В числе новых рабочих мест — 2 000 в добывающей промышленности, 27 000 в строительстве и 9 000 в производственном секторе, который ранее терял в среднем 6 000 рабочих мест в месяц. В то же время были сокращены 15 000 федеральных должностей.

Также вырос уровень участия в рабочей силе среди граждан без среднего образования — на 0,7%. Безработица среди ветеранов снизилась с 4,2% в январе до 3,8% в марте. В марте было создано 228 000 рабочих мест — это один из лучших результатов по частной занятости за два года. Президент отметил снижение удаленной работы среди федеральных сотрудников на более чем 16 процентных пунктов, что стало результатом усилий по возвращению служащих в офисы. Теперь уровень удаленной занятости в госструктурах соответствует показателям частного сектора.

Трамп заявил, что инфляция, достигшая пиковых значений при Байдене, теперь снижается. Цены на рецептурные лекарства упали более чем на 2%, в том числе за последний месяц — на рекордный уровень. Цены на бензин снизились на 7%, на энергию — на 2%, оптовые цены на яйца — примерно на 50%. Индекс потребительских цен в последние два месяца оказался ниже ожиданий, а мартовское снижение CPI стало лишь вторым за два с половиной года. За годы администрации Байдена цены на продукты выросли на 23%, на энергию — на 34%, а реальные зарплаты снизились на 2,4%, сказал президент.

По словам Трампа, в марте также снизились цены на авиаперелеты, подержанные автомобили и автострахование. Оптовые цены на товары упали почти на 1%, а на услуги — на 0,2%, что в будущем приведет к еще большему снижению цен в рознице.

Президент отметил рост реальной средней почасовой зарплаты: на 0,4% у работников с низким и средним доходом и на 1% в производстве. Продажи автомобилей показали самый большой месячный рост за год, а промышленное производство в марте достигло седьмого наивысшего уровня в истории США. С начала администрации Трампа было заявлено более $5 триллионов новых инвестиций, как от частных компаний, так и от иностранных государств. Ипотечные ставки снизились примерно на 0,4 процентного пункта, что эквивалентно экономии около $32 400 на 30-летнюю ипотеку при стандартных условиях.

Президент также отметил успехи в области дерегуляции. В первый день своего срока он заблокировал все необнародованные регуляции эпохи Байдена, сэкономив $180 миллиардов. Запущена масштабная программа по пересмотру существующих правил, включая пересмотр стандартов выбросов и норм экономии топлива, что даст экономию $755 миллиардов. Общий объем сэкономленных средств за счет регуляторной реформы превысил $935 миллиардов или почти $11 000 на семью из четырех человек.

Во внешней политике Трамп рассказал о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ватикане. Он назвал этот момент “моментом скорби”, отметив, что война в Украине унесла множество жизней и выразил уверенность, что “этой войны не было бы, если бы я оставался президентом”.

Говоря о здравоохранении, Трамп высказался в поддержку вакцинации от кори, добавив: “Я рекомендую её. Обязательной делать не стану — но рекомендую”. Президент завершил интервью заявлением: “Я делаю одно — я снова делаю Америку великой. Страна страдала. Теперь она возвращается. И мы снова сделаем её великой — навсегда”.