США и Украина создают инвестиционный фонд для восстановления: Дональд Трамп заключил историческое соглашение. Вскоре после этого Вашингтон впервые с момента инаугурации Трампа одобрил поставки вооружения Киеву.



Президент Дональд Трамп объявил о заключении исторического соглашения между Соединёнными Штатами и Украиной о создании Фонда инвестиций в восстановление Украины — уникального партнёрства, направленного на долгосрочное восстановление, развитие инфраструктуры и экономический рост Украины после масштабного вторжения России.

Соглашение знаменует собой первый в своём роде шаг, при котором США берут на себя экономическую долю ответственности за будущее суверенной Украины. Фонд будет финансироваться за счёт 50% доходов от роялти, лицензионных сборов и других поступлений, связанных с реализацией природных ресурсов Украины — таких как полезные ископаемые и углеводороды.

«Это соглашение — пример подлинного партнёрства между американским и украинским народами. Мы инвестируем в мирное и процветающее будущее Украины, обеспечивая прозрачность, эффективность и взаимную выгоду», — заявил Дональд Трамп.

Управление фондом будет осуществляться совместной компанией, в состав совета директоров которой войдут по три представителя от США и Украины. Решения о распределении средств и инвестициях будут приниматься на паритетных началах. Управление обеспечат Министерство финансов США, Международная финансовая корпорация развития (DFC) и украинское Государственное агентство поддержки государственно-частного партнёрства.

Особое внимание уделяется безопасности ресурсов — Соединённые Штаты сохраняют приоритетное право на приобретение украинских природных ресурсов, чтобы избежать их попадания в недружественные руки. Кроме того, ни одно государство, компания или физическое лицо, связанные с финансированием или поддержкой российской агрессии, не смогут участвовать в проектах фонда.

Соглашение демонстрирует решимость США не только поддерживать Украину на словах, но и вкладываться в её долгосрочную устойчивость и развитие. По словам Трампа, этот шаг «посылает России чёткий сигнал: у Америки есть интерес в успехе Украины».