На GoFundMe начался сбор средств в поддержку семьи трагически погибшего участника ролевых военных учений 59-летнего Пиржана Манасова. Петиция, опубликованная сразу на трёх языках — киргизском, русском и английском, — объединила сообщество, чтобы помочь родным и близким достойно пережить тяжёлую утрату.

Цель сбора — собрать $20 000. За два дня было получено 197 пожертвований на общую сумму $14 736.

Пиржан Манасов, выходец города Ош, Кыргызстан, скончался 27 апреля 2025 года в результате инцидента на территории Национального учебного центра Форт Ирвин (Fort Irwin National Training Center) в Южной Калифорнии. Как установили в Калифорнийском дорожном патруле, он оказался под колёсами автомобиля во время служебной смены. Несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь, мужчина умер в госпитале Weed Army Community Hospital.

Манасов был не только профессиональным участником ролевых тренировок для подготовки американских военных, но и уважаемым педагогом, посвятившим многие годы преподаванию в Ошском государственном университете. Переехав в США, он стал опорой для своей семьи и примером для общины.

Авторы петиции вспоминают Пиржана как светлого, доброжелательного и глубоко преданного своей семье человека. Его уход стал тяжёлым ударом для родных. Поэтому даже небольшой вклад поможет им справиться с финансовыми сложностями и достойно проститься с погибшим отцом.

«Давайте сохраним память о Пиржане Манасове, помогая тем, кто потерял близкого человека» — призывают организаторы фандрайзинг.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship