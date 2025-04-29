Гондола к стадиону Dodgers приближается к реальности: проект поддерживают профсоюзы, а строительство может начаться уже в 2026 году

Власти Лос-Анджелеса продвигают проект подвесной канатной дороги LA ART, которая соединит Юнион Стейшн со стадионом Dodgers. Поездка займёт 7 минут, поможет избежать пробок и сократить вредные выбросы.

Стоимость проекта — $300–500 млн. Строительство начнётся в 2026 году и завершится к Олимпиаде-2028. Гондола сможет перевозить до 10 000 болельщиков за игру. В дни матчей проезд будет бесплатным для владельцев билетов, а жители смогут платить как за обычный транспорт.

Проект поддержан профсоюзами и большинством жителей, но требует дополнительных транспортных исследований по требованию одного из членов горсовета. Финансирование планируется без участия налогоплательщиков.

