Камала Харрис обвинила страховые компании в отмене страховок, страховщики назвали это ложью.

В четверг в Белом доме прошла пресс-конференция, посвященная продолжающимся лесным пожарам в Калифорнии, на которой вице-президент Камала Харрис заявила буквально следующее: “Многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали и будут страдать, что только задержит или создаст дополнительную нагрузку на их способность восстанавливаться… Я думаю, что это важный момент, который необходимо поднять, и надеюсь, что можно будет как-то решить эту проблему, потому что эти семьи — многие из них — в противном случае не будут иметь ресурсов для восстановления каким-либо значимым образом, и многие из них потеряли все.”

В рамках усиления мер по устранению последствий от пожаров, комиссар по страхованию Калифорнии Рикардо Лара ввел мораторий на невозобновление и отмену страховых полисов сроком на один год в районах, пострадавших от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Эта мера защищает всех, кто находится в периметрах и прилегающих к пострадавшим от пожаров территориям, независимо от того, понесли ли они убытки или нет.

Жители могут узнать на веб-сайте Департамента страхования, включен ли их почтовый индекс в мораторий. Если им кажется, что страховая компания нарушает эту меру, то необходимо связаться с Департаментом по телефону 800-927-4357 или через чат или электронную почту, все контакты здесь.

Страховщики отреагировали на такое серьезное заявление от второго лица государства. Так, президент и генеральный директор Американской ассоциации страхования имущества от несчастных случаев (APCIA) Дэвид Сэмпсон, как сообщает пресс-служба APCIA, ответил вице-президенту США:

“Во время пресс-конференции администрации Байдена по поводу лесных пожаров в Лос-Анджелесе вице-президент Камала Харрис особо отметила, что страховщики «отменили» покрытие для владельцев недвижимости в пострадавших районах, подразумевая, что те, у кого было покрытие на момент лесных пожаров, больше его не имели. Это ложно, неправильно и опасно даже намекать на то, что страховщики бросают своих клиентов. Особенно тревожно слышать это от бывшего выборного должностного лица штата Калифорния. Страховщики обязуются защищать безопасность пострадавших и предоставлять своим страхователям ускоренную компенсацию за покрываемые убытки… Закон Калифорнии запрещает страховщикам отменять страховой полис в течение его срока действия, за исключением очень ограниченных исключений, таких как неуплата премии или мошенничество.”

Он также отметил ,что “пожары, несомненно, создадут дополнительные проблемы и задержки в восстановлении здорового страхового рынка в Калифорнии. Будущее восстановление рынка зависит от законодательных и нормативных решений, принятых должностными лицами Калифорнии в ближайшие дни”.

Комиссар по страхованию Калифорнии дал несколько дополнительных советов для потребителей, которые помогут получить страховые выплаты:

Сохраняйте все квитанции во время эвакуации.

Положения полиса, включая франшизы, различаются в зависимости от компании, и жильцам следует как можно скорее проконсультироваться со своей страховой компанией или агентом, чтобы подтвердить покрытие, лимиты и любые другие ограничения и требования к документации. Большинство полисов арендаторов также обычно включают покрытие ALE.

Задокументируйте дату, время и имена всех сотрудников страховой компании, с которыми вы разговариваете по поводу вашего покрытия.

Убедитесь, что любой страховой агент или общественный оценщик, предлагающий свои услуги, имеет действующую лицензию, проверив ее онлайн в Департаменте страхования.

Загрузите 10 советов Департамента для заявителей о лесных пожарах, которые включают информацию о подаче заявлений на пособия ALE (additional living expense).

Согласно действующему законодательству, общественные оценщики не могут заниматься бизнесом в течение семи календарных дней после стихийного бедствия.

Не забудьте копии страховых полисов, важные документы и фото- или видеоописи вашего имущества. Опись можно быстро и легко составить на вашем смартфоне и безопасно сохранить в облаке.

С дополнительной информацией и ресурсами Департамента страхования Калифорнии можно ознакомиться здесь, на сайте доступна опция перевода содержания страницы через Google Translate.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com