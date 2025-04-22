Tesla отчиталась о резком снижении прибыли на фоне скандалов вокруг Илона Маска

Производитель электромобилей Tesla сообщил о чистой прибыли в размере $409 миллионов при выручке $19,3 миллиарда за первый квартал 2025 года. Компания поставила почти 337 000 электромобилей за этот период.

Тем не менее, чистая прибыль сократилась на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший квартал по объёму поставок для Tesla за последние более чем два года и стал следствием первого в истории компании годового снижения продаж.

По мнению аналитиков, основной причиной крупнейшего падения продаж в истории Tesla стало скандальное участие генерального директора Илона Маска в администрации Дональда Трампа, где он возглавил новосозданный Департамент эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). Это назначение вызвало волну протестов у автосалонов Tesla и акты вандализма на её объектах.

Ранее компания обещала запустить в массовое производство более доступную модель электромобиля в первой половине 2025 года, а также представить гуманоидного робота под названием “Оптимус” (Tesla Bot). Однако, как отмечают эксперты, Маску, вероятно, придётся отложить реализацию этих амбициозных планов.

Ранее владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск в суд штата Калифорния, обвинив компанию в преднамеренном завышении показаний одометра.