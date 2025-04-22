Семь сотрудников ломбарда арестованы за участие в масштабной схеме рэкета во Флориде

Во вторник Управление по расследованию ограблений офиса шерифа округа Бровард (Флоридa) арестовало семерых сотрудников ломбарда в связи с многоуровневой преступной схемой, длившейся несколько лет и приведшей к многомиллионным убыткам для национальных розничных сетей.

По данным следователей, сотрудники ломбарда U.S. Pawn скупали украденные товары, которые приносили в ломбард воры или так называемые «бустеры». В перечень украденного входили безрецептурные медикаменты, товары для здоровья и красоты, электроника, инструменты и прочие товары — многие из которых были в оригинальной упаковке. Эти товары затем продавались через онлайн-платформы.

Расследование началось в 2022 году и, по предварительным оценкам, нанесло ущерб таким компаниям, как CVS, Walgreens, Home Depot, Publix и Walmart. Кражи происходили как в округе Бровард, так и по всему штату Флорида. Представители пострадавших компаний активно сотрудничали с полицией в ходе трёхлетнего расследования.

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Следствие установило, что преступная деятельность была организована от владельца U.S. Pawn, Игоря Меломеда, до сотрудников более низкого уровня. Кроме семи человек, арестованных во вторник, ранее были задержаны ещё двое.

В декабре 2023 года полиция провела обыски в помещениях U.S. Pawn в Голливуде, где было изъято более 50 поддонов украденного товара общей стоимостью свыше $750,000. В тот же день обыски прошли и в другом филиале ломбарда во Форт-Лодердейле. Следователи отметили, что масштаб организованной кражи был настолько велик, что некоторые “бустеры” совершали по несколько сделок с украденными товарами в день.

Расследование продолжается.

ЗАДЕРЖАННЫЕ:

  • Игорь Меломед, 46 лет — 1 эпизод рэкета
  • Мари Тюрен, 34 года — 1 эпизод рэкета, 1 эпизод торговли краденым
  • Уильям Лакруа, 58 лет — 1 эпизод рэкета
  • Линдон Джонсон, 37 лет — 1 эпизод рэкета, 3 эпизода торговли краденым
  • Эдвард Ибрагимов, 39 лет — 1 эпизод рэкета
  • Кевин Гильярд, 37 лет — 1 эпизод рэкета, 1 эпизод торговли краденым
  • Луис Бустос Диас, 36 лет — 1 эпизод рэкета
  • Наталия Куделина, 49 лет — 1 эпизод торговли краденым
  • Наталия Ходырева, 40 лет — 2 эпизода торговли краденым