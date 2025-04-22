Семь сотрудников ломбарда арестованы за участие в масштабной схеме рэкета во Флориде

Во вторник Управление по расследованию ограблений офиса шерифа округа Бровард (Флоридa) арестовало семерых сотрудников ломбарда в связи с многоуровневой преступной схемой, длившейся несколько лет и приведшей к многомиллионным убыткам для национальных розничных сетей.

По данным следователей, сотрудники ломбарда U.S. Pawn скупали украденные товары, которые приносили в ломбард воры или так называемые «бустеры». В перечень украденного входили безрецептурные медикаменты, товары для здоровья и красоты, электроника, инструменты и прочие товары — многие из которых были в оригинальной упаковке. Эти товары затем продавались через онлайн-платформы.

Расследование началось в 2022 году и, по предварительным оценкам, нанесло ущерб таким компаниям, как CVS, Walgreens, Home Depot, Publix и Walmart. Кражи происходили как в округе Бровард, так и по всему штату Флорида. Представители пострадавших компаний активно сотрудничали с полицией в ходе трёхлетнего расследования.

Следствие установило, что преступная деятельность была организована от владельца U.S. Pawn, Игоря Меломеда, до сотрудников более низкого уровня. Кроме семи человек, арестованных во вторник, ранее были задержаны ещё двое.

В декабре 2023 года полиция провела обыски в помещениях U.S. Pawn в Голливуде, где было изъято более 50 поддонов украденного товара общей стоимостью свыше $750,000. В тот же день обыски прошли и в другом филиале ломбарда во Форт-Лодердейле. Следователи отметили, что масштаб организованной кражи был настолько велик, что некоторые “бустеры” совершали по несколько сделок с украденными товарами в день.

Расследование продолжается.

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