В Калифорнии против компании Tesla подан коллективный иск. Истец Нири Хинтон обвиняет автопроизводителя в том, что автомобили Tesla намеренно завышают показания одометра.

По его утверждению, компания использует не обычные системы измерения пробега, а специальные алгоритмы, основанные на потреблении энергии и поведении водителя. Это приводит к тому, что машины «накручивают» лишние километры, что позволяет Tesla раньше завершать гарантийные сроки и снижать свои обязательства по ремонту. Кроме того, это ускоряет обесценивание автомобилей и вынуждает потребителей раньше покупать продлённые гарантии.

Иск подан от имени всех калифорнийских потребителей, которые приобрели новые, подержанные или арендованные автомобили Tesla. В документе говорится, что действия компании подрывают доверие к бренду и являются недобросовестной деловой практикой.

Этот иск добавляет проблем Tesla, которая в последнее время сталкивается с резким снижением продаж, массовыми увольнениями сотрудников, расследованиями по безопасности автопилота и падением стоимости акций. Новые обвинения могут ещё больше повлиять на репутацию компании и вызвать волну недовольства среди владельцев электромобилей.