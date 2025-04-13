Дональд Трамп назначил бывшего пастора Марка Уокера послом по вопросам международной религиозной свободы

Дональд Трамп объявил о назначении бывшего конгрессмена от Северной Каролины Марка Уокера новым послом США по вопросам международной религиозной свободы (Ambassador-at-Large for International Religious Freedom).

«Я рад сообщить, что Марк Уокер, бывший пастор и лидер Республиканского комитета по изучению политики, станет нашим послом по вопросам религиозной свободы. Он — сильный лидер, который борется за веру и права человека по всему миру», — говорится в заявлении Трампа. Он также напомнил, что Северная Каролина — «место, которое он любит и выигрывал шесть раз».

В Конгрессе Уокер зарекомендовал себя как активный член Палаты представителей, где занимал посты в руководстве и был высоко оценён за работу в комитете по вопросам контртерроризма и разведки.

В новой должности Уокер будет заниматься борьбой с нарушениями прав человека, защитой верующих по всему миру и продвижением свободы вероисповедания. Трамп также поздравил жену Марка — доктора Келли Уокер, капитана ВВС США в резерве, и их троих детей.

Ранее Трамп анонсировал создание Офиса по делам веры при Белом доме. Чем конкретно будет заниматься это учреждение, пока не сообщается.

