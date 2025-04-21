Зеленский: Украина продолжит наращивать производство вооружений при поддержке ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет увеличивать производство вооружений для собственной безопасности как самостоятельно, так и в сотрудничестве с международными партнёрами, включая Европейский союз.

Во время встречи с работниками оборонно-промышленного комплекса он отметил, что уже более 40% оружия, используемого на фронте, производится в Украине. Зеленский поблагодарил сотрудников за их вклад в оборону страны и вручил государственные награды.

Президент подчеркнул, что всё больше стран проявляют интерес к сотрудничеству с украинской оборонкой. ЕС, в свою очередь, выразил готовность помочь Украине в восстановлении и развитии её военного производства.

Встреча прошла по случаю Дня работников оборонно-промышленного комплекса, который отмечается 13 апреля — в годовщину удара по российскому крейсеру «Москва».