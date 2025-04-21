Семейный конфликт в штате Вашингтон закончился жестоким нападением: 19-летняя девушка арестована по обвинению в попытке убийства родителей после того, как они поздравили ее с Пасхой

В воскресенье, 20 апреля, семейная ссора в районе Паркроуз (штат Вашингтон) переросла в жестокое насилие, когда, по сообщениям полиции, 19-летняя Маккензи Хейфер напала с ножом на своих родителей. Как сообщает KATU, сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили девушку возле дома. Она была задержана без сопротивления и помещена в патрульную машину.

Согласно полицейскому отчёту, в доме проживали Маккензи, её отец Бенджамин Хейфер, мать Эрин Хетцлер и брат Дакота Хейфер. Ссора началась после того, как Бенджамин поздравил дочь с Воскресением Христовым, на что она ответила, что не верит в Бога. Это вызвало конфликт, после которого члены семьи разошлись по разным комнатам.

Позже, когда Бенджамин зашёл на кухню, чтобы спросить о телефоне, Маккензи, как утверждается, схватила нож и ударила его выше пупка с намерением убить. Эрин, мать девушки, начала кричать, после чего Маккензи подошла к ней и перерезала ей горло тем же ножом, также с намерением лишить жизни.

Маккензи Хейфер предъявлены обвинения в двух попытках убийства второй степени. Ей назначено судебное заседание на 5 мая 2025 года, залог установлен в размере 500,000 долларов. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в суде округа Кларк.