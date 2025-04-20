Белый дом опубликовал финальный отчёт о пандемии COVID-19: тяжёлые последствия, цензура и новые данные о происхождении вируса

Белый дом представил финальный отчёт Специальной подкомиссии по пандемии коронавируса (SSCP), подводящий итоги влияния пандемии COVID-19 на Соединённые Штаты. В документе рассматриваются экономические, социальные и медицинские последствия кризиса, а также приводятся новые данные о возможном лабораторном происхождении вируса и предполагаемой цензуре в соцсетях.

Основные выводы отчёта:

Экономика:

Свыше 400 тысяч предприятий в США закрылись навсегда, в основном в сельских и бедных районах. Безработица достигла уровней, превышающих показатели Великой рецессии. Особенно пострадали сферы туризма, торговли и общепита. Цифровое неравенство затрудняло переход к онлайн-работе, особенно в отдалённых регионах. Отдельно отмечен ущерб от дефицита микрочипов, особенно в автопроме.

Психическое здоровье молодёжи:

Подростки пережили беспрецедентный рост тревожности, депрессии и попыток самоубийств. У девочек 12–17 лет количество таких попыток выросло на 51% между 2019 и 2021 годами. Исследования показали преждевременное старение мозга, особенно у девушек, с активацией зон, отвечающих за стресс.

Физическое развитие детей:

У детей, рождённых в период пандемии, отмечено замедление речевого и когнитивного развития. Также наблюдался резкий рост ожирения и случаев диабета 2 типа.

Цензура и давление на свободу слова:

Отчёт указывает, что администрация Байдена оказывала давление на такие компании, как Meta, Google и Amazon, чтобы ограничивать публикации, критикующие вакцинацию или упоминающие лабораторную утечку вируса. Марк Цукерберг сообщил, что даже сатирические посты вызывали раздражение у Белого дома, если их не удаляли. Особое внимание уделено делу Missouri v. Biden, где суд рассматривает, нарушалась ли Первая поправка Конституции США — свобода слова.

Происхождение COVID-19 и роль лабораторий:

В отчёте приводится критика статьи “The Proximal Origin of SARS-CoV-2”, которая активно использовалась чиновниками и СМИ для дискредитации теории лабораторной утечки. По данным подкомиссии, эта публикация была инициирована доктором Энтони Фаучи, чтобы продвигать официальную версию о естественном происхождении вируса. Однако в документе подчёркивается, что у SARS-CoV-2 есть уникальные биологические особенности, не встречающиеся в природе, и если бы доказательства естественного происхождения существовали, они бы уже появились — но этого не произошло.

Подкомиссия утверждает, что все случаи COVID-19 произошли от одного источника заражения, в отличие от предыдущих пандемий, где фиксировались множественные зоонозные переходы. Кроме того, Ухань — место, где впервые был зафиксирован вирус — является центром китайских исследований SARS и проведения “gain-of-function” экспериментов (усиление функций вирусов), причём в условиях пониженного уровня биобезопасности. В отчёте также указано, что сотрудники Уханьского института вирусологии болели симптомами, схожими с COVID-19, ещё осенью 2019 года — до официального обнаружения вируса.

EcoHealth и NIH под следствием:

Подкомиссия подчёркивает, что организация EcoHealth Alliance, под руководством доктора Питера Дашака, использовала средства американских налогоплательщиков для финансирования опасных лабораторных исследований в Ухане. После публикации доказательств нарушений условий гранта, Министерство здравоохранения США приостановило финансирование EcoHealth и инициировало официальную процедуру отстранения организации от участия в будущих проектах. Также стало известно о расследовании деятельности EcoHealth со стороны Министерства юстиции США.

Кроме того, Национальные институты здоровья (NIH) обвиняются в недостаточном контроле и системных сбоях, которые создают угрозу национальной безопасности. В отчёте упоминаются случаи обхода законов о хранении документов, включая деятельность доктора Дэвида Моренса и сотрудницы по прозвищу “FOIA Lady” Марж Мур.

Финальный отчёт подкомиссии может стать поворотным моментом в переоценке государственной политики США в период пандемии и вновь поднимает вопросы о подотчётности, транспарентности и свободе информации, отмечают высокопоставленные сотрудники Белого дома.