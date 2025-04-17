«Помогите мне остаться в безопасности» — с таким отчаянным призывом обратился к общественности российский гражданский активист Владислав Краснов, находящийся в США под угрозой депортации. Молодой человек, участвовавший в оппозиционных акциях в Москве и поддерживавший деятельность Алексея Навального, оказался в тяжелом положении и умоляет неравнодушных помочь собрать средства на юридическую защиту.

Краснов, один из координаторов инициативы «Бессрочный протест», был вынужден покинуть Россию в 2022 году из-за политического давления и риска уголовного преследования. После пересечения границы США через Калифорнию он сразу оказался под арестом — без объяснений и без возможности свободного перемещения. Так началось его 14-месячное заключение в иммиграционном изоляторе, в условиях, которые он называет «невыносимыми».

«Моя последняя надежда — найти опытного адвоката, который сможет защитить меня от депортации и сохранить мою жизнь», — обращается Владислав в редакцию издания «Славянский Сакраменто». Сейчас он находится в столице Калифорнии, проживая у друзей и пытаясь добиться пересмотра дела. Ранее суд уже вынес отказ в предоставлении убежища — как утверждает Владислав, из-за непрофессионализма его прежних юристов.

С этой целью Владислав создал фандрайзинг на GoFundMe, где он пытается собрать $6000 на услуги иммиграционного адвоката.

История Краснова — не единичный случай. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году поток политических иммигрантов из стран постсоветского пространства в США резко увеличился. Люди бегут от принудительной мобилизации, давления властей и угрозы уголовного преследования. Влад — один из них.

В августе 2023 года он попытался легально въехать в страну с помощью официального приложения CBP One. Однако вместо стандартной процедуры он был внезапно задержан, лишён личных вещей и отправлен в миграционный центр. Там, по его словам, он провёл 444 дня — в переполненной камере, с двумя туалетами на 25 человек, скудным питанием и регулярными унижениями со стороны охраны.

Теперь, выйдя на свободу, он борется за право остаться в США. У него нет документов, но есть цель — найти адвоката, способного отстоять его права и подготовить финальную апелляцию. Для этого ему срочно нужны средства, которых на данный момент у него нет. Все оставшиеся от сбора деньги он обещает направить на создание фонда поддержки перемещенных лиц и защиты прав человека.

“Я не могу вернуться в Россию. Там меня ждёт не свобода, а арест или фронт. Мне уже угрожали, ко мне домой приходили представители властей. Сейчас всё зависит от того, удастся ли мне найти юридическую поддержку,” — подчёркивает он.

Владислав обращается к международной аудитории и ко всем, кто неравнодушен к судьбам политэмигрантов с просьбой распространить информацию и, по возможности, внести посильный вклад.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship