«Расстояние между США и Россией меньше, чем вы думаете — острова Диомида»

Недавний репост Илона Маска в его социальной сети “X” привлек внимание пользователей и стал поводом для обсуждения географических особенностей соседства двух мировых держав — России и США.

Видео под названием «Расстояние между США и Россией меньше, чем вы думаете — острова Диомида» длится около минуты и рассказывает о примечательных географических фактах об этих двух странах.

Оно начинается со слов, что “не все американцы знают, что США и Россия, на самом деле, находятся гораздо ближе друг к другу” – их разделяют всего две с небольшим мили (3,8 км) Берингова пролива, в котором находятся два крошечных участка суши, известных как острова Диомида.

На видео говорится, что остров Малый Диомид принадлежит США и что на нем находится самый удаленный, являющийся самым близким к российской границе американский поселок Диомид с численностью населения 82 человека.

Остров Большой Диомид, принадлежащий России, необитаем, однако на нем постоянно находятся охраняющие границу российские военные.

Когда зимы в этом северном регионе бывают особенно суровыми, вода в Беринговом проливе замерзает и между островами можно передвигаться по льду. Случается это нечасто, в среднем, раз в четыре года, а ледяной мост сохраняется около недели. В остальное время пролив забит битым льдом, передвигаемым подводными течениями.

Помимо государственной границы острова разделены линией перемены дат, что делает острова Диомида единственным местом, не считая Антарктиду, где эта линия проходит настолько близко к суше. Поэтому, если стоять на американском острове, а затем каким-то образом очень быстро оказаться на российском, то вы “прыгнете” на 21 час вперед, если совершаете свое путешествие во времени зимой. В летнее время разница составляет 20 часов. Поэтому острова получили также неофициальные наименования остров Завтра (Большой Диомид) и остров Вчера (Малый Диомид).

Примечательно, что название островов в США и в России отличаются. Большой и Малый Диомиды – это американские названия, а российские – остров Ратманова и остров Крузенштерна соответственно.

Тоннель, мост или плотина через Берингов пролив?

Тесное соседство двух держав дает почву для амбициозных идей как, например, строительство тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Евразию и Северную Америку.

Вы, скорее всего, удивитесь, но идея строительства тоннеля время от времени поднимается примерно с 60-х годов прошлого века, она регулярно обсуждалась на международных конференциях в контексте возможности установления мирных связей между США и Россией помимо экономической выгоды от проекта.

Также была идея строительства плотины через Берингов пролив, по которой могли бы проезжать железнодорожные поезда и автомобили, но она оказалась небезопасной с точки зрения экологии.

Один из проектов по строительству тоннеля принадлежит моему другу Федору Соловьеву, президенту компании InterBering LLC, занимающейся бизнес-проектом по развитию этого региона с помощью создания инфраструктуры соединения двух континентов.

InterBering LLC считает, что чтобы построить тоннель длинной около 74 миль (119 км), потребуется 12-15 лет, предполагаемая стоимость составит 35 миллиардов долларов, а общие затраты на строительство железных дорог и инфраструктуры могут достичь $250 миллиардов. Однако проект обещает не только создание рабочих мест (от 50 до 80 тысяч на этапе строительства), но и долгосрочные экономические выгоды для всех вовлеченных стран.

На севере американского континента железная дорога должна пройти через Аляску, соединяя такие города, как Фэрбанкс, Уайтхорс и Сиэтл. В России маршрут начнется на Чукотке и будет продвигаться по Сибири, направляясь в сторону Москвы через Красноярск, Екатеринбург, Казань и другие города. Предполагается, что проект откроет возможность для перевозки до 100 миллионов тонн грузов в год, что составляет около 8% мировых грузоперевозок.

Пока на пути реализации столь амбициозной задачи стоят как технические сложности, например, различие ширины ж/д колеи, неблагоприятные климатические условия, так и политические.

Жители американского Диомида учат русский?

В начале апреля The Economis написал, что некоторые жители Малого Диомида изучают русский язык из-за того, что Россия проявляет интерес к региону, что жители считают потенциальной угрозой. Об этом, со ссылкой на издание, быстро написала пост Маргарита Симоньян на своей страничке в Х, призвавшая изучать русский “ради поэзии, а не паранойи”.

Следя за жизнью отдаленного поселка и прочитав эту новость, я обратился в местную школу, чтобы они пролили свет на ситуацию. В своем ответе представители образовательного учреждения посмеялись над слухами и поблагодарили меня за этот юмористический вопрос, который скрасил их порой скучные рабочие будни.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship