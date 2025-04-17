Джо Байден раскритиковал политику администрации Трампа в области социальной защиты

Бывший президент США Джо Байден выступил с первой речью после ухода с поста, в которой раскритиковал политику администрации Дональда Трампа в сфере социальной защиты.

На конференции в Чикаго Байден заявил, что правительство “нанесло удар топором” по системе социального обеспечения. По его словам, администрация, в которой усилия по сокращению расходов возглавляет Илон Маск, действует мошенническим способом.

Бывший президент напомнил, что правительство планирует сократить персонал агентства, которое ежегодно распределяет пособия на сумму $1,6 трлн.

“Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько ущерба и разрушений, что это просто захватывает дух”, – заявил Байден.

Он назвал систему социальной защиты “священным обещанием”, добавив: “Мы знаем, насколько она важна для жизни людей”.

Байден выступал на мероприятии, посвящённом правам людей с ограниченными возможностями.

Агентство социального обеспечения (SSA) обеспечивает базовый доход для пожилых людей и граждан с инвалидностью. Оно охватывает около 67 миллионов американцев, в основном — пожилых.

Ранее Маск назвал систему социальной защиты “величайшей финансовой пирамидой всех времён”.

Трамп ранее заявлял, что его цель — борьба с мошенническими выплатами и пособиями нелегальным иммигрантам, а не массовые сокращения.

Во вторник он подписал указ, запрещающий нелегальным иммигрантам и “другим не имеющим права лицам” получать пособия по линии SSA.