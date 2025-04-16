Власти Сакраменто объявили о запуске новой городской программа под названием «Streamline Sacramento», направленную на стимулирование жилищного строительства, снижение затрат на него, упрощение и модернизацию процедур согласования строительных проектов.

Главная задача ининциативы — устранение бюрократических барьеров, оптимизация работы с застройщиками и обеспечение большей предсказуемости и прозрачности в процессе получения разрешений.

Запуск программы происходит на фоне свежего отчёта по реализации восьмилетней жилищной стратегии города на 2021–2029 годы, согласно которому в прошлом году было выдано разрешений на строительство 2 387 жилых объектов. Этот показатель существенно отстаёт от целевого регионального ориентира в 5 700 новых единиц жилья в год, установленного в рамках программы Regional Housing Needs Allocation (RHNA).

Согласно законам штата Калифорния, все города и округа обязаны не только утверждать собственные жилищные стратегии, но и ежегодно отчитываться о прогрессе перед штатом. Многие муниципалитеты сталкиваются с серьёзными трудностями в реализации планов по строительству из-за роста процентных ставок, высокой стоимости строительных материалов и нехватки рабочих ресурсов.

Усилия программы Streamline Sacramento сосредоточены на всех аспектах процесса получения разрешения на строительство – от подачи заявлений на получение разрешения на строительство до рассмотрения плана, выдачи разрешения на строительство, проверок и окончательной инспекции, ведущей к сертификату о заселении. Заявляется, что сотрудники города будут работать над поиском способов повышения эффективности, ускорения сроков утверждения и обеспечения большей определенности процесса.

Для упрощения процедур власти города предполагают проводить виртуальные инспекции для небольших проектов, мгновенно выдавать разрешения на строительство и др.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship