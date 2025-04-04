Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал политику 47-го президента США, особенно в сфере внешней торговли. Он подчеркнул, что Калифорния, обладая одной из крупнейших экономик в мире, не намерена мириться с протекционистскими мерами, которые могут подорвать её промышленный, аграрный и инновационный потенциал.

В ответ на новые федеральные пошлины Ньюсом поручил властям штата развивать международное сотрудничество и призвал внешнеэкономических партнёров не вводить ответные ограничения против калифорнийской продукции. Он заверил, что Калифорния останется надёжным участником глобальной экономики, независимо от курса Вашингтона.

Штат остаётся лидером по объёму ВРП (валовый региональный продукт), импорту, числу стартапов и высокотехнологичных предприятий, однако жёсткая торговая политика федеральных властей угрожает его экономической стабильности. Особенно уязвимыми оказываются малые экспортные компании и сельхозпроизводители.

В целях защиты экономики администрация Ньюсома уже заключила десятки новых международных соглашений, направленных на создание рабочих мест, инновационное развитие и доступ к критически важным ресурсам. Главными приоритетами губернатор назвал экономическую стабильность, защиту интересов трудящихся и открытую торговлю.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship