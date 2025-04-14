Во Флориде разоблачена масштабная схема с автомобилями премиум-класса: жертва перевела $275,000 за несуществующий Mercedes-Benz

ФБР рапортует о раскрытии потенциальной мошеннической схеме, организованной через компанию Dream Auto Collection INC, зарегистрированную в октябре 2020 года в Голливуде, штат Флорида. Как считают правоохранители, президент компании, Стефурак, использовал фирму как прикрытие для так называемых «схем недоставки», в рамках которых жертвы перечисляли крупные суммы за якобы продаваемые автомобили, но так и не получали ни транспорт, ни возврат средств.

Жертва, проживающая на Гавайях, обнаружила в апреле 2024 года на сайте компании предложение о продаже эксклюзивного Mercedes-Benz G-63 2023 года с тюнингом от Brabus. Общая стоимость автомобиля составляла 275,000 долларов США. Связавшись с человеком, представившимся как «Виктор», жертва обсудила покупку и получила инструкции по переводу средств. Впоследствии было установлено, что под именем «Виктор» скрывался некий Виталий Стефурак.

Покупатель перевёл два транша — 145,000 и 130,000 долларов — на счёт Dream Auto в банке, где Стефурак числился единственным владельцем и подписантом. Получив деньги, Стефурак пообещал доставить автомобиль через Калифорнию на Гавайи, но позже выяснилось, что ещё 2 мая 2024 года автомобиль был продан другому покупателю в Иллинойсе.

Несмотря на многочисленные обращения жертвы, Стефурак продолжал вводить её в заблуждение, отправляя ложные обещания и фальшивые документы, сообщают дедективы. После появления телерепортажа о Dream Auto, Стефурак лишь коротко сообщил: «мы усердно работаем над возвратом ваших денег». Однако до настоящего момента возврат средств так и не был произведён.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, 7 апреля 2025 года Стефурак был задержан в международном аэропорту Майами перед посадкой на рейс в Гавану, Куба. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи , что квалифицируется как федеральное преступление. ФБР сообщает, что подозреваемый, предположительно, пытался покинуть США и добраться до России через Кубу.

Следствие продолжается. В случае признания вины Стефураку грозит от трёх до четырёх лет федерального тюремного заключения.