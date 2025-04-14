Трамп назвал удар по Сумам «ошибкой» и подверг критике украинское руководство

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавний ракетный удар по украинскому городу Сумы, заявив, что, по его информации, «россияне нанесли удар по ошибке». «Мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасная вещь», — отметил он.

Трамп также выразил скептицизм по поводу стратегии Украины в войне. «Послушайте, если вы начинаете войну, то вы должны быть уверены, что можете её выиграть. Вы не начинаете войну с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что кто-то даст вам ракеты», — заявил он, комментируя действия президента Зеленского.

Однако подобные высказывания вызвали резкую реакцию, учитывая тот факт, что войну начала Россия, вторгнувшись в Украину в 2022 году. Украина с тех пор мужественно обороняется, понеся огромные жертвы. По данным официального Киева, в результате российской агрессии погибло более 100 тысяч украинских военных и около 13 тысяч мирных жителей. На сегодняшний день около 20% территории страны остаётся оккупированной.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что во времена президентства Трампа объем американской помощи Украине сократился. В ответ на сомнения Трампа, Зеленский пригласил его лично посетить Украину, чтобы на месте убедиться в разрушениях и страданиях, причинённых российскими войсками.

«Пусть приедет и увидит сам, что делает Россия», — подчеркнул Зеленский.