Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня в 10:08 утра в районе Сан-Диего. Жители региона сообщают об ощутимых подземных толчках.

По предварительным данным, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Южной Калифорнии в понедельник в 10:08 утра.

Толчки ощущались от границы с Мексикой до Лос-Анджелеса. По меньшей мере семь афтершоков были зафиксированы сразу после первоначального землетрясения.

Согласно информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 миль.

Жители Сан-Диего жалуются на подземные толчки. Сообщений о возможных последствиях пока не поступало.