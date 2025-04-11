Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова закупить у США средства ПВО и другое вооружение на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов. По его словам, Украина рассматривает такой пакет как гарантию своей безопасности.

Во время встречи с журналистами Зеленский подчеркнул, что речь идет не о бесплатной помощи, а о покупке вооружений. Киев уже передал Вашингтону соответствующий запрос.

“Мы готовы платить, это наш формат. И рассматриваем этот пакет как элемент гарантий безопасности”, — отметил президент.

Он также рассказал, что обсуждал поставки ПВО с президентом США Дональдом Трампом, предлагая закупить как минимум десять систем. Зеленский подчеркнул, что Украина готова найти необходимые средства для закупки.

Между тем, Россия продолжает интенсивные бомбардировки украинских городов. Сообщается о массированном ударе по Кривому Рогу — родному городу президента Украины Владимира Зеленского. По предварительным данным, в результате атаки погибли десятки мирных жителей. Удары наносятся по гражданской инфраструктуре, что вызывает очередную волну осуждения со стороны международного сообщества.