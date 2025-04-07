В Кривом Роге попрощались с матерью и тремя детьми, погибшими в результате ракетного удара



В Кривом Роге прошла церемония прощания с семьёй, трагически погибшей в результате вражеской ракетной атаки 11 ноября. В Доме Молитвы (Церковь Спасения) собрались сотни людей, чтобы отдать последнюю дань уважения 32-летней Олене Кулик и её детям — 10-летнему Кириллу, 2-летнему Демиду и 2-месячной Ульяне.

Единственным, кто выжил в разрушенной квартире, стал муж Олены — Максим Кулик. В момент удара он находился на кухне и в результате взрыва провалился на этаж ниже, что и спасло ему жизнь. Та часть квартиры, где находились Олена с детьми, обрушилась до первого этажа.

Поисково-спасательная операция продолжалась более 14 часов. Только после этого спасатели смогли извлечь тела погибших из-под завалов.

Во время церемонии прощания Максим обратился к своей погибшей жене и детям со словами скорби и любви. В этот момент в городе прозвучала воздушная тревога — как страшное напоминание о войне, которая забирает невинные жизни.

В память о жертвах трагедии по всей стране объявлены дни траура. Люди приносят цветы, зажигают свечи и молятся за тех, кто стал жертвой жестокого преступления.

На данный момент известно, что общее число пострадавших в результате ракетного удара достигло 75 человек. Из них 37 остаются в больницах, 19 — в тяжёлом состоянии.

Трамп вновь призвал к прекращению огня в войне между Россией и Украиной, обратившись к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить насилие.

«Мы ведём переговоры с Россией. Мы хотим, чтобы они остановились», — сказал Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One. «Мне не нравится бомбёжка, она продолжается снова и снова, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей».

Ранее Трамп заявил, что ‘взбешён’ поведением Путина и что Россию ждут жёсткие санкции, если удары по украинским территориям продолжатся.