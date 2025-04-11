Группа правозащитных организаций призвала президента Дональда Трампа уволить Илона Маска с его должности в правительстве до 30 мая. Маск был назначен специальным государственным сотрудником, но по закону может занимать эту позицию только 130 дней.

В письме утверждается, что Маск нарушает законы и этические нормы, нанося ущерб трудящимся американцам. Он продолжает получать миллионы долларов от федеральных контрактов, в то время как сокращает финансирование важных социальных программ. Также его обвиняют в незаконной рекламе своей компании в Белом доме и в попытках вмешательства в выборы.

Правозащитники требуют публичного заявления от администрации Трампа, подтверждающего, что Маск уйдёт с поста до 30 мая. Под документом, направленном в Белый дом, подписались 77 конгрессменов-демократов.В ответ на подобные заявления республиканцы призывают демократов сосредоточиться на собственной повестке, вместо того чтобы критиковать действующую администрацию.

Между тем, в среду члены комитета от Республиканской партии проголосовали против запроса о расследовании конфликта интересов Илона Маска в правительстве.