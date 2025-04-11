Американские пограничники задержали 48-летнего гражданина Украины на границе с Канадой. Его разыскивали во Флориде по обвинению в покушении на убийство.

Инцидент произошёл на пограничном переходе Peace Bridge в Буффало (штат Нью-Йорк). Мужчину по имени Руслан Анатольевич Черноткач не пустили в Канаду, после чего он оказался на стороне США. При проверке офицеры обнаружили в базе данных, что его разыскивает полиция округа Ориндж, штат Флорида.

Пограничники взяли Черноткача под стражу и передали в полицию Буффало. Сейчас он находится в тюрьме округа Эри и ожидает экстрадиции во Флориду.

Представитель погранслужбы США отметил, что сотрудники тщательно проверяют всех въезжающих в страну и продолжают помогать ловить опасных преступников.