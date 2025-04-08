Вчера британская газета The Telegraph опубликовала статью с заголовком, “сознательно искажающим” позицию конгрессвумен Виктории Спартц по поводу Украины. Об этом заявила сама Спартц — первая представительница украинского происхождения в Конгрессе США.

“Этот заголовок был «удобно» использован пропагандистской машиной Зеленского для дискредитации как самой Спартц, так и бывшего президента Дональда Трампа, а также для продолжения риторики о вине США в поражении Зеленского и предательстве его страной”, – заявила Виктория Спартц.

Первоначально в статье The Telegraph были использованы кавычки, приписывающие Спартц фразу, которую она никогда не произносила, сообщается в пресс-релизе конгрессвумен. После нескольких контактов с её командой издание удалило кавычки, но оставило двоеточие, создающее ложное впечатление о существовании такого заявления.

В связи с этим конгрессвумен Виктория Спартц выступила с официальным заявлением, чтобы прояснить свою текущую позицию в отношении ситуации в Украине:

«Не удивительно, что британские СМИ оказались столь же нечестными, как и американские мейнстрим-медиа, — заявила Спарц. — Я потратила огромное количество сил, стараясь помочь украинским военным в их жестокой борьбе против России. К сожалению, если твою страну возглавляют такие идиоты и жулики, как Зеленский и его марионеточный парламент, — это проигрышное дело. Путин может быть злодеем, но он не идиот. На сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть свои территории, но и не может пойти на их окончательную сдачу. Поэтому возможно лишь временное решение при поддержке Соединённых Штатов, которое даст сторонам возможность перегруппироваться. Итог этой войны должен решаться позже — и не только на поле боя».

Спартц стала первым официальным представителем США, посетившим Украину после начала российского вторжения. В своих выступлениях она неоднократно критиковала украинские власти за плохую подготовку к войне и игнорирование предупреждений о надвигающемся нападении. Спартц также призвала к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака и потребовала расследования его деятельности.

Конфликт Спартц с украинским руководством обострился после того, как она обвинила Владимира Зеленского в неспособности обеспечить надлежащий контроль над поставками западного оружия. В ответ украинские чиновники заявили, что Спартц якобы лоббировала интересы американского подрядчика, от которого Киев отказался. Спартц, в свою очередь, выразила серьёзную обеспокоенность уровнем коррупции и непрофессионализма в Украине.