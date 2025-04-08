Конгрессвумен Виктория Спартц, единственная представительница Конгресса США украинского происхождения, в интервью The Telegraph заявила, что Украине, возможно, придется уступить территории России, чтобы избежать потери всей страны. Она подчеркнула, что Украина не в позиции диктовать условия, поскольку не выигрывает войну.

Спартц поддержала идею Дональда Трампа вести диалог с Путиным и раскритиковала политику Джо Байдена, обвиняя его в затягивании конфликта. Она считает, что войну нужно было выигрывать быстро, а не превращать в затяжной кризис, что редко хорошо заканчивается для демократий.

Также она призвала украинцев использовать предстоящие выборы для смены власти, заявив, что переизбрание Зеленского может привести к полной потере страны. Спартц раскритиковала Зеленского за конфликт с Трампом и сенатором Вэнсом, назвав его поведение вредным для Украины.

Хотя ранее она активно поддерживала Украину, в 2024 году проголосовала против нового пакета помощи на $61 млрд, обвиняя украинские власти в коррупции и говоря о высокой цене бесконечных войн для США.

Украинские власти раскритировали заявление Спартц.